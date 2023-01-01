الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لجنوده المصابين في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت معطيات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بإصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 7 بالمعارك البرية الدائرة في قطاع غزة.

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، وصل عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 2797، ارتفاعا من 2771 تم رصدهم أمس الاثنين.

وأشارت المعطيات ، إلى أنه من بين الجرحى "424 أصيبوا بجروح خطيرة، و726 بجروح متوسطة، و1647 بجروح طفيفة".

وبذلك يكون 26 ضابطا وجنديا أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 7 في المعارك البرية التي دارت خلال يوم أمس في غزة.

يذكر أنه بجانب الحرب البرية التي اندلعت في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023، يخوض الجيش الإسرائيلي مواجهات حدودية على الجبهة الشمالية مع "حزب الله" اللبناني، وداخل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية حيث تتصاعد التوترات علي إثر اقتحامات مستمرة للجيش الإسرائيلي لبلدات ومدن ومخيمات فلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق الثلاثاء، ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، إلى 557 بينهم 220 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة.​​​​​​​