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بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء الدعوة لإعادة الاستيطان في غزة

الثلاثاء 30 يناير 2024 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء الدعوة لإعادة الاستيطان في غزة



لندن/سما/

أعربت بريطانيا، الثلاثاء، عن "قلقها" إزاء المؤتمر الذي عقد بمدينة القدس بمشاركة وزراء إسرائيليين، والذي دعا إلى عودة الاستيطان في قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك تعليقا على تنظيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، مساء الأحد، "مؤتمر النصر" في القدس، للترويج لإعادة الاستيطان بقطاع غزة وشمال الضفة الغربية، بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان)، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة، إن "المملكة المتحدة تشعر بالقلق إزاء المؤتمر الذي عقد في القدس والذي دعا إلى إعادة التوطين في غزة، وشارك فيه وزراء إسرائيليون".

وأكد البيان أن "موقف المملكة المتحدة واضح بأن غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وشدد البيان على أن "المستوطنات (الإسرائيلية) غير قانونية"، وأنه "ينبغي ألا يتعرض أي فلسطيني للتهديد بالتهجير القسري أو إعادة التوطين".

وفي حرب يونيو/ حزيران 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة، ثم انسحبت منه وفككت مستوطناتها فيه عام 2005.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتدعو إسرائيل إلى وقفه ولكن دون جدوى، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

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