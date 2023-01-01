لوموند: هكذا تدّمر"إسرائيل" مقابر غزة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي

باريس/سما/

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أنها قامت بتحليل صور الأقمار الصناعية لقطاع غزة، وأظهرت أن نصف المقابر المدرجة في القطاع قد تضررت، أو حتى دمرت بالكامل.

الصحيفة الفرنسية، أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أسقط منذ بدء هجومه نحو 29 ألف قنبلة على مساحة 360 كيلومترا مربعا من قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير أو إتلاف ما يقرب من نصف المباني.

وفي هذا المشهد من الخراب، بدأ العديد من الصحافيين في غزة، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بتصوير تدمير المقابر غير الموثق حتى الآن، وتظهر صورهم مقابر تحولت إلى أنقاض، وأقبية مفتوحة، وأحيانا بقايا بشرية متروكة في العراء.

”لوموند” أوضحت أنها حلّلت صور الأقمار الصناعية لقطاع غزة الملتقطة في الفترة ما بين يوم الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول و20 يناير/ كانون الثاني. وتبيّن أنه من بين 45 مقبرة مسجلة في قطاع غزة، تضررت 22 مقبرة أو دمرت بالكامل، أو نصفها.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أنه إذا كان الجيش الإسرائيلي قد برر عملياته بوجود حركة حماس في كل مكان بالقطاع، والبحث عن الرهائن أو رفاتهم، فإن هذا التدمير يمكن أن يشكّل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، الذي يوفر الحماية للمدنيين، الذين يلجأون إلى المقابر للترحم، ولكن أيضا للموتى أو الأموات وكرامتهم.