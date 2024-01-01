"سي إن إن": مصر سلمت لـ"حماس" اقتراحا حول صفقة الرهائن مع "إسرائيل"

واشنطن/سما/

سلمت المخابرات المصرية "حماس" اقتراحا أوليا لإطلاق سراح رهائن، تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي ضمت مصر وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة في باريس.

وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع أنه على الرغم من أن المفاوضين توصلوا إلى توافق في الآراء بشكل عام، إلا أن "الاتفاق على التفاصيل المحددة للصفقة سيكون على الأرجح صعبا للغاية".



وكشفت الشبكة عن الشروط الأولية، حيث تنص المرحلة الأولى من عودة الرهائن على وقف الأعمال القتالية لمدة 6 أسابيع. سيتم خلالها مبادلة كل مدني إسرائيلي تحتجزه حركة "حماس" بثلاثة فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه من الممكن زيادة هذه النسبة لتبادل أفراد الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع قد يتبعه توقف أطول.

وتوصلت إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر خلال اجتماع عقد في باريس إلى اتفاق جديد للإفراج التدريجي عن الرهائن في قطاع غزة.

وحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن هناك 132 رهينة، من بينهم طفلان و19 امرأة، ما زالوا في غزة، في حين قتل العديد من الأسرى.