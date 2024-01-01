يمكنهم استهدافنا خلال 75 ثانية.. قائد الأسطول الأمريكي الخامس يتحدث عن صواريخ ومسيرات الحوثيين

واشنطن/سما/

تحدث قائد الأسطول الأمريكي الخامس تشارلز برادفورد كوبر عن الصواريخ والمسيرات التي يطلقها الحوثيون، مشيرا إلى أنه لدى قواته ثوان معدودة لاتخاذ القرار بالتصدي لها.



وقال كوبر في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي بي أس" الأمريكية من البحرين، إن "صواريخ ومسيرات الحوثيين يمكن أن تضرب هدفها خلال 75 ثانية بمجرد إطلاقها، ونحن لا نملك سوى ما بين 9 و15 ثانية لاتخاذ قرار بإسقاط أي صاروخ أو مسيرة".

وقال كوبر إنه "لم يسبق لأحد أن استهدف سفنا تجارية أو سفنا تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية"، متهما "إيران بدعم الحوثيين بالمعلومات الاستخبارية لاستهداف الجيش الأمريكي".

يشار إلى أن الأسطول الأمريكي الخامس هو أسطول تابع لسلاح البحرية الأمريكي، ويتخذ من المياه الإقليمية المقابلة للبحرين قاعدة له.

ومنذ 12 يناير، تشن طائرات حربية أمريكية وبريطانية، غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، لكن الحوثيين يؤكدون أن هذه الضربات، لا تؤثر على قدراتهم العسكرية، وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.