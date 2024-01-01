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بعد تهديد بن غفير بإسقاط الحكومة.. نتنياهو: لن نسحب قواتنا من غزة أو نطلق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين

الثلاثاء 30 يناير 2024 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تهديد بن غفير بإسقاط الحكومة.. نتنياهو: لن نسحب قواتنا من غزة أو نطلق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن "إسرائيل" لن تسحب قواتها من قطاع غزة أو تطلق سراح آلاف المحتجزين الفلسطينيين، في تضارب مع تقارير إعلامية بشأن بعض شروط اتفاق محتمل لإعلان هدنة مع حماس.


وأضاف نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون الإسرائيلي “لن ننهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها. وهذا يعني القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن”.


جاء ذلك بعد ان هدد إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بالانسحاب من الحكومة في حال إبرام أي اتفاق “غير محسوب” مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لاستعادة رهائن تحتجزهم الحركة في غزة.


وكتب بن غفير، الشريك اليميني المتطرف في الحكومة والذي ينتمي لحزب القوة اليهودية، على منصة التواصل الاجتماعي إكس “اتفاق غير محسوب = تفكيك الحكومة”، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن إسرائيل تدرس، بوساطة قطرية ومصرية، وقفا طويل الأمد لعملياتها العسكرية ضد حماس في قطاع غزة.


وشدد نتنياهو على التزامه بالقضاء على حماس، بعد تنفيذها هجوما مباغتا في السابع من أكتوبر تشرين الأول عبر الحدود، ويقول إن الضغط العسكري يعزز فرص استعادة الرهائن الذين ما زالوا داخل القطاع وعددهم 132.


إلا أن رئيس أركان الجيش السابق غادي أيزنكوت العضو في حكومة الحرب التي يقودها نتنياهو، الذي قُتل ابنه وابن أخيه أثناء القتال في غزة، ألقى بظلال من الشك على احتمالات القيام بمهام إنقاذ ودعا إلى صفقة لإعادة الرهائن.

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