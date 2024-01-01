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فيديو : اللواء الرابع في الجيش الإسرائيلي يغادر قطاع غزة

الثلاثاء 30 يناير 2024 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : اللواء الرابع في الجيش الإسرائيلي يغادر قطاع غزة



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء كيريتي (4)، الذي عمل في خان يونس في الآونة الأخيرة، غادر قطاع غزة وحلت محله قوات أخرى.

وزعم الجيش في بيان عبر موقعه الإلكتروني بأنه أثناء عمله في القطاع "قضى مقاتلو اللواء على الإرهابيين، وداهموا البنى التحتية الإرهابية مثل مخرطة لإنتاج الصواريخ ومنصات إطلاقها، وعثروا على العديد من الأسلحة".

استخدم المقاتلون "طائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية وللقضاء على الإرهابيين. وفي أحد الحوادث، حدد مشغلو الطائرات بدون طيار مجموعة إرهابية تتجه نحو القوات، وقاموا بتوجيه طائرة وتم القضاء على الإرهابيين" وصف تعبيره .

كما نشر الجيش عددا من المقاطع المصورة للعمليات التي نفذها اللواء في قطاع غزة.

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