  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دفن 100 جثمان سرقها الاحتلال من قطاع غزة في مقبرة جماعية

الثلاثاء 30 يناير 2024 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
دفن 100 جثمان سرقها الاحتلال من قطاع غزة في مقبرة جماعية



غزة / سما/

دُفنت، اليوم الثلاثاء، جثامين 100 مواطن استشهدوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، بمقبرة جماعية، في مدينة رفح، كان الاحتلال قد سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة.

 

وبحسب مصادر محلية، إنه جرى دفن 100 جثمان وكان بعضها متحللا، لشهداء مجهولي الهوية، سرقها جنود الاحتلال من المستشفيات والمقابر خلال اقتحامها مناطق مختلفة من قطاع غزة، وجرى تسليمها صباح اليوم، عبر معبر كرم أبو سالم.

 

ووفقا لمصادر طبية، فقد أظهرت معاينة بعض الجثامين سرقة الاحتلال أعضاءً من بعضها.

 

وكانت قوات الاحتلال، قد سرقت 110 جثامين من مستشفى الشفاء ومن مقبرة أمام قسم الطوارئ في المستشفى ذاته في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

 

اختطاف جثامين الشهداء من قطاع غزة، يجدد الشكوك في قيام الاحتلال الإسرائيلي، بسرقة الأعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين.

 

ففي عام 2009، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، امتلاك دولة الاحتلال أكبر بنك للجلد البشري في العالم، وبعدها بسنوات ذكرت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي، للقناة العاشرة الإسرائيلية، في مارس 2014، أن احتياطي الجلود بالبنك يبلغ نحو 170 متراً مربعاً.

 

وتُعتبر هذه الأرقام غير منطقية في إسرائيل؛ لكونها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، في رفض سكانها التبرع بالأعضاء، لأسباب ومعتقدات دينية، ما أثار الشكوك حول مصدر هذه الأعضاء.

 

يهودا هيس، الذي كان يشغل منصب مدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي، اعترف في فيلم وثائقي يعود إلى عام 2009 حول القضية الفلسطينية، بمشاركته في عمليات سرقة أعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين.

 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 26637 مواطما، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65387 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.

الأكثر قراءة اليوم

حماس" تعلن موقفها من صفقة تبادل الأسرى

"بالطو القسام".. أناقة مقاتل بخانيونس تثير تفاعلا (شاهد)

تقرير: التوصل إلى تفاهمات حول اتفاق إطاري في محادثات باريس

ما أسباب ارتفاع سعر الشيكل مقابل الدولار؟ محللون يجيبون

حماس: ردنا على تفاهمات باريس سيكون جاهزا بنهاية الأسبوع.. تقارير تكشف التفاصيل

قطر: المحادثات الحالية قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

قناة عبرية: صاروخ ينهي الحياة الكروية لحكم إسرائيلي قاتل ضمن الاحتياط

الأخبار الرئيسية

كواليس وتفاصيل خطّة أمريكا والحلفاء: إصلاحات بالسلطة وحكم غزّة وتعيين رئيس وزراءٍ جديدٍ بصلاحياتٍ

وزير خارجية بريطانيا: ندرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

هنية يؤكد : الحركة تسلمت مقترح اجتماع باريس وهذا ما قاله حوله ..

وزير إسرائيلي : الحرب على غزة قد تستمر إلى 2026

رئيس الشاباك زار القاهرة ليلة أمس لبحث ملفات حساسة ...

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية