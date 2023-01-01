وزير خارجية بريطانيا: ندرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

القدس المحتلة / سما/

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع حلفائها والأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، إن لندن ستنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك في الأمم المتحدة.

وأضاف كاميرون: "ندرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى يتقدم حل الدولتين بلا رجعة".

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى أنه يجب منح الفلسطينيين أفقا سياسيا لتشجيع السلام في الشرق الأوسط.

في وقت سابق، وصف جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي رفض فيها احتمال قيام دولة فلسطينية بأنها “مخيبة للآمال”، مؤكدا التزام المملكة المتحدة تجاه حل الدولتين.