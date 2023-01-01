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هنية يؤكد : الحركة تسلمت مقترح اجتماع باريس وهذا ما قاله حوله ..

الثلاثاء 30 يناير 2024 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يؤكد : الحركة تسلمت مقترح اجتماع باريس وهذا ما قاله حوله ..



غزة / سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، إن الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس وأنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال كليا إلى خارج القطاع.

وأضاف هنية: الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا الذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية الاسرى وانهاء معاناتهم.

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