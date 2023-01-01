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غالانت يؤكد أنه لم يسمح بإعادة بناء البؤر الاستيطانية في غزة

الثلاثاء 30 يناير 2024 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يؤكد أنه لم يسمح بإعادة بناء البؤر الاستيطانية في غزة



القدس المحتلة / سما/

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، المسؤولين الأمريكيين، أنه والجيش لن يسمحوا بإعادة بناء البؤر الاستيطانية من قبل المستوطنين الإسرائيليين داخل قطاع غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لموقع "أكسيوس" إن غالانت التقى الأسبوع الماضي بالسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو، والمبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية ديفيد ساترفيلد، لبحث الوضع في غزة.

وسأل ليو وساترفيلد غالانت عما إذا كانت المنطقة العازلة أساسا للمستوطنات، وقال المسؤولون إنهما شددا على التصريحات العلنية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي ترفض أي تغيير في أراضي غزة، وتعارض أي ضرر للبنية التحتية المدنية.

وتعهد غالانت بأنه لن يسمح بإعادة بناء المستوطنات في غزة، وشدد على أن المنطقة العازلة ستكون "مؤقتة ولأغراض أمنية فقط"، وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير ومسؤولين أمريكيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، قد أكدوا في السابق أن تل أبيب لا تخطط "لإعادة احتلال" القطاع بشكل دائم.

وشارك 12 وزيرا إسرائيليا، من بينهم 3 من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، في مؤتمر "العودة إلى قطاع غزة- مؤتمر النصر" الذي أقيم في القدس، الأحد، ودعا إلى إعادة بناء المستوطنات بالقطاع، وشجع على تهجير الفلسطينيين من هناك.

المصدر: "أكسيوس"

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