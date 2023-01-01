  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تحذيرات في إسرائيل من "إصابة قاتلة" مع مصر

الثلاثاء 30 يناير 2024 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات في إسرائيل من "إصابة قاتلة" مع مصر



القدس المحتلة / سما/

"الاستيطان في غزة سيصيب علاقتنا بمصر إصابة قاتلة".. وجه عضو الكنيست السابق واللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي يائير جولان، تحذيرا للحكومة الإسرائيلية من تأثر العلاقات مع مصر.

وقال جولان في تصريحات لموقع "واينت لايف" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إنه كان أول من دعا إلى الاستيطان في قطاع غزة والضفة الغربية ردا على أحداث 7 أكتوبر، لكن بالرغم من ذلك فإن هذه الفكرة قد تصيب علاقاتنا بمصر.

وأضاف أن العلاقات مع مصر والدول الأخرى قد تساهم في التسوية السياسية للوضع في قطاع غزة.

وبحسب قوله: "عندما كنا نجلس داخل غزة كان الأمر مرعبا، لقد دفع الكثير من الإسرائيليين حياتهم ثمنا لهذه المغامرة غير الضرورية المتمثلة في دفع 8000 يهودي للعيش بين مليوني عربي".

الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة خرجت عدة تصريحات لعدد من وزراء ونواب الكنيست بينهم الوزيران بتسلئيل سموتريش وايتمار بن غفير عن التهجير الطوعي لسكان غزة وهو الاقتراح الذي طرحه لأول مرة النائب داني دانون في نوفمبر الماضي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن مصر هددت إسرائيل بقطيعة تامة إذا حاولت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها.

وقالت قناة i24NEWS الإسرائيلية، إن العلاقات بين إسرائيل ومصر خلال الآونة الأخيرة تشهد أدنى مستوياتها منذ الحرب في غزة، حيث أن مسؤولين من كلا الجانبين يتبادلان التهم ويقتربان من النقطة التي سيكون خلالها من الصعب رأب هذا الصدع.

المصدر : يديعوت أحرونوت

الأكثر قراءة اليوم

"بالطو القسام".. أناقة مقاتل بخانيونس تثير تفاعلا (شاهد)

تقرير: التوصل إلى تفاهمات حول اتفاق إطاري في محادثات باريس

حماس: ردنا على تفاهمات باريس سيكون جاهزا بنهاية الأسبوع.. تقارير تكشف التفاصيل

ما أسباب ارتفاع سعر الشيكل مقابل الدولار؟ محللون يجيبون

قطر: المحادثات الحالية قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

الإعلام العبري يرصد تهديدات مصرية لإسرائيل بسبب خطة "سرية"

قناة عبرية: صاروخ ينهي الحياة الكروية لحكم إسرائيلي قاتل ضمن الاحتياط

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي : الحرب على غزة قد تستمر إلى 2026

رئيس الشاباك زار القاهرة ليلة أمس لبحث ملفات حساسة ...

الحرب على غزة: شهداء و قصف ومعارك ضارية في خانيونس

20240130064433

شاهد..اغتيال 3 شبان بنيران الاحتلال داخل مستشفى ابن سينا في جنين

حماس" تعلن موقفها من صفقة تبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية