  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جلسة مشاورات لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم

الثلاثاء 30 يناير 2024 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة مشاورات لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم



غزة/سما/

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاروات مغلقة بشأن الوضع في غزة، ضمن البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط.

 

وستقدم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطاع.

 

كما يعقد المجلس غدا الأربعاء، جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 26637 مواطما، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65387 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.

 

الأكثر قراءة اليوم

"بالطو القسام".. أناقة مقاتل بخانيونس تثير تفاعلا (شاهد)

تقرير: التوصل إلى تفاهمات حول اتفاق إطاري في محادثات باريس

حماس: ردنا على تفاهمات باريس سيكون جاهزا بنهاية الأسبوع.. تقارير تكشف التفاصيل

ما أسباب ارتفاع سعر الشيكل مقابل الدولار؟ محللون يجيبون

ليبرمان يشن هجوما حادا على مصر ويذكرها بما حدث في سيناء عام 2018

قطر: المحادثات الحالية قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

الإعلام العبري يرصد تهديدات مصرية لإسرائيل بسبب خطة "سرية"

الأخبار الرئيسية

رئيس الشاباك زار القاهرة ليلة أمس لبحث ملفات حساسة ...

الحرب على غزة: شهداء و قصف ومعارك ضارية في خانيونس

20240130064433

شاهد..اغتيال 3 شبان بنيران الاحتلال داخل مستشفى ابن سينا في جنين

حماس" تعلن موقفها من صفقة تبادل الأسرى

وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة الإثنين.. الاحتلال: هناك جهد "جبار" لتهيئة ظروف عودة المحتجزين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية