رئيس الشاباك زار القاهرة ليلة أمس لبحث ملفات حساسة ...

القاهرة/ سما/

زار رئيس الشاباك رونين بار القاهرة الليلة الماضية (الاثنين) والتقى برئيس المخابرات المصرية عباس كامل على خلفية التوترات بين إسرائيل ومصر بشان الحرب في غزة واحتمال تحرك الجيش الإسرائيلي الى رفح. بالقرب من الحدود المصرية - بحسب تقرير مراسل موقع "واللا" .

وذكر مصدران إسرائيليان أن بار، الذي شارك الأحد مع رئيس المخابرات المصرية في قمة بباريس حول موضوع المختطفين، توجه إلى القاهرة أمس لبحث قضايا لا تتعلق بمفاوضات إطلاق سراحهم، بل بقضايا تتعلق بالاوضاع في غزة والعلاقات بين البلدين.

ومن المواضيع التي ناقشها بار في مصر الوضع في محور فيلادلفيا - على الجانب الفلسطيني من الحدود بين غزة ومصر - وكيف يمكن للبلدين التعاون لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة.

ومن المواضيع الأخرى التي ناقشها رئيس الشاباك مع رئيس المخابرات المصرية، هي الأفكار المصرية حول "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، ونشر موقع واللا أمس، عن اللقاء السري في الرياض الذي ناقش خلاله المصريون مع الفلسطينيين، و الأردنيين والسعوديين سبل اعادة "السلطة الفلسطينية المتجددة" إلى غزة .