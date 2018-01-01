في خضم حرب ضروس في غزة.. نتنياهو ينشغل بتجديد حوض السباحة في منزله!

القدس المحتلة / سما/

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه بينما يخوض الجيش الإسرائيلي "حربا ضروس في غزة، انشغل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجديد حوض السباحة في منزله".

وقالت الصحيفة، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق في الأشهر الأخيرة على إصلاحات في حوض السباحة ومنطقة الإقامة في منزل نتنياهو في منطقة قيسارية جنوب حيفا، حتى مع احتدام الحرب مع حماس في غزة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن كبير المحاسبين اشتبك مع مسؤولين آخرين من مكتب رئيس الوزراء، بعد موافقة المكتب على إصلاحات حوض سباحة في منزل نتنياهو الخاص، ما دفعه إلى الاستقالة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ116، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته الحربية في محاور مختلفة في القطاع، فيما تتسارع وتيرة التوتر في الضفة الغربية في ظل عمليات اغتيال واعتقال واقتحامات واسعة تنفذها القوات الإسرائيلية.

المصدر: هآرتس