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منظمات إغاثة: تعليق تمويل الأونروا يهدد حياة أكثر من مليوني شخص بغزة

الثلاثاء 30 يناير 2024 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمات إغاثة: تعليق تمويل الأونروا يهدد حياة أكثر من مليوني شخص بغزة



رام الله / سما/

حذرت 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة من أن تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة.

وأعربت الدول عن قلقها وغضبها من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا.

وأضافت أن تعليق تمويل الأونروا يؤثر على المساعدات التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة.

وحثت رسالة المنظمات الإغاثة الدول المانحة على إعادة تفعيل دعمها للعمل الهام للأونروا وشركائها لمساعدة الفلسطينيين.

وعلّقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا واليابان والنمسا ورومانيا ونيوزلندا تمويلهم للأونروا على خلفية اتهامات إسرائيلية لـ12 موظفا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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