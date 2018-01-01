الحرب على غزة: شهداء و قصف ومعارك ضارية في خانيونس

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 116 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية أسفرت عن 215 شهيدا و300 إصابة لترتفع حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي إلى 26637 شهيداً منذ السابع من اكتوبر.

مدينة غزة

وأجبر الإحتلال الاسرائيلي الاف المواطنين غرب غزة على رحلة نزوح جديدة نحو وسط قطاع غزة.

وسار النازحون على الأقدام سالكين شارع الرشيد بناء على تعليمات جيش الاحتلال نحو دير البلح بعد ليلة عنيفة من القصف.

وارتقى شهداء وجرحى لم تتمكن سيارات الاسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم بالقرب من مسجد عبد الله عزام اثر قصف منزل يعود لعائلة "مدوخ" في حي الصبرة في مدينة غزة.

وتمكنت فرق الهلال الأحمر من الوصول إلى طفلة في السابعة من العمر بعد نجاتها من قصف ادى لاستشهاد والدها وأربعة من أشقاءها غرب مدينة غزة.

وواصل طيران الاحتلال شن سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على مدينة غزة ما ادى لاستشهاد عشرات المواطنين بينهم 25 من عائلة حمادة شرق غزة .

وارتقى 20 شهيدًا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف عائلة مدوخ في منطقة حي الصبرة بمدينة غزة، في وقتٍ سابق مساء اليوم.

وسط قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات.

خان يونس

وتواصل القصف الاسرائيلي على عدة مناطق بمدينة خان يونس خاصة في محيط مشفى الامل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني المحاضر منذ ثمانية ايام.

واجبر الاحتلال النازحين قرب مشفى ناصر على الخروج باتجاه رفح بعد تهديد بقصف المنطقة وسط اعتقالات واسعة.

ونقل المواطنون خمسة شهداء إلى المشفى الأوروبي شرق خان يونس.

ودمر جيش الاحتلال مسجدا الفاروق بخان يونس ونفذ قصفا مدفعيا لمنطقة بطن السمين وحي الامل ما ادى لاستشهاد سبعة فلسطينيين على الاقل.

وفي رفح دمر جيش الاحتلال منزلا لعائلة السمهوري دون الإعلان عن اصابات.

يأتي ذلك، فيما تشهد محاور التوغل في منطقة خانيونس معارك محتدمة، في وقت تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات من الجيش الإسرائيلي بمحاور عدة في خانيونس ومدينة غزة.

وارتكب الجيش الاسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 215 شهيدا و300 مصابا، فيما وصل مجمل عدد ضحايا الحرب إلى 26637 شهيدا و65387 مصابا، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة.