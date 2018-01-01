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غالانت: الجيش سيتحرك قريبا جدا على الحدود الشمالية مع لبنان

الإثنين 29 يناير 2024 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: الجيش سيتحرك قريبا جدا على الحدود الشمالية مع لبنان



القدس المحتلة/سما/

فاد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت مساء يوم الاثنين بأن الجيش سيتحرك قريبا جدا على الحدود الشمالية عند الحدود مع لبنان حيث تتبادل القوات الإسرائيلية القصف يوميا مع حزب الله.

وقال غالانت "سيتحركون قريبا جدا.. إذا ستُعزز القوات في الشمال".


وأبلغ الوزير الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال.

وصرح الوزير الإسرائيلي بأن جنود احتياط سيتركون مواقعهم استعدادا لهذه العمليات المستقبلية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أكد سابقا أن تل أبيب لا تريد الحرب مع "حزب الله" اللبناني، لكنها مستعدة لأي تطور في الشمال.

في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي سابقا، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كانت عليه في الماضي.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

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