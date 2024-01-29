قطر: المحادثات الحالية قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل.. حماس: نتنياهو غير جاد

الدوحة/سما/

قال وزير الخارجية القطري رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الاثنين، إن المحادثات بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة في تحسن مقارنة بالأسابيع الماضية.

وأضاف وزير الخارجية القطري في تصريحات إعلامية، أن المرحلة الحالية من المحادثات بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل.

وتابع:" انتقلنا في المحادثات إلى مكان يمكن أن يوصلنا إلى وقف إطلاق النار،ولا يمكننا التنبؤ برد حماس لكننا ملتزمون بمواصلة جهودنا."

وأوضح عبدالرحمن أن دور قطر الرئيسي يتمثل في العمل من أجل التوصل إلى حل يفضي لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار على غزة.

وأشار إلى أن التصعيد الحالي في غزة لن يؤدي إلى أي تقدم فيما يتعلق بإعادة الرهائن، لافتا إلى أن قطر حذرت منذ اليوم الأول من احتمال توسع الحرب في المنطقة.

وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "وضع حد للحرب في غزة ليس مطلبا للشعب في غزة فحسب بل أيضا مطلبا إقليميا".

وقال عبدالرحمن إن قطر طرف وسيط وليست طرفا في النزاع ونحاول جسر الهوة، مضيفا: "دورنا هو الوساطة ومحاولة جسر الهوة والتقريب بين الأطراف وليس لنا دور أكثر من هذا".

من جانبه قال القيادي في حماس، أسامة حمدان، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غير جاد للوصول إلى تسوية ووقف إطلاق النار ولا يعنيه أن يقتل الأسرى في غزة.

وأضاف حمدان خلال مؤتمر صحفي:" حتى اللحظة لم يصلنا أي شي عن مبادرات نشرت عبر وسائل إعلام عبرية، وما يصدر عن إعلام العدو بشأن صفقة مرتقبة هدفه إرضاء أهالي الأسرى لدى المقاومة.

وتابع: "قدمنا مبادرات وأفكار محددة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لكنها قوبلت بالمراوغة من الاحتلال الإسرائيلي.