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قناة عبرية: صاروخ ينهي الحياة الكروية لحكم إسرائيلي قاتل ضمن الاحتياط

الإثنين 29 يناير 2024 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: صاروخ ينهي الحياة الكروية لحكم إسرائيلي قاتل ضمن الاحتياط



القدس المحتلة/سما/

روت القناة الـ 12 العبرية، تفاصيل إصابة حكم كرة قدم، للاحتلال، كان يقاتل في صفوف الاحتياط، بعد إصابة المنزل الذي كان فيه شمال فلسطين المحتلة بصاروخ من لبنان.

وأشارت القناة إلى أن حكم كرة القدم نيف ستيف، قال إنه خلال وجوده بأحد المباني، تعرض لصاروخ، ما أدى إلى انهيار طابقين فوق رأسه.


ولفت إلى أنه فقد الوعي تماما، بعد سقوط المبنى على رأسه، وتم إجلاؤه لاحقا، إلى مستشفى رامبام بحيفا، وتابع: "استغرق الأمر لإخراجي من تحت الأنقاض 20 دقيقة، كنت على بعد لحظات من الموت، بسبب الدماء التي فقدتها، وكنت في وضع خطر للغاية عندما وصلت إلى المستشفى.

وبدا ملفتا حديثه، أن قوات الاحتلال، وطواقم المستشفى، صنفته ضمن خانة مجهول، وكانوا ينتظرون أن يتعرف عليه أحد من وحدته القتالية، دون أن يكشف تفاصيل عن إصابة جنود آخرين للاحتلال في المكان أم لا.

وأصيب ستيف بإعاقة دائمة، نتيجة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، وسيكمل حياته على كرسي متحرك.
 

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