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الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لجنوده المصابين في قطاع غزة

الإثنين 29 يناير 2024 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لجنوده المصابين في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2784 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وبحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن من بين المصابين 1636 إصابة طفيفة و725 متوسطة و423 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ 27 من أكتوبر الماضي 1276 إصابة بينها 591 حالة طفيفة و 427 متوسطة و 258 حرجة.

هذا في الوقت الذي تشير فيه معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 557 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر 2023.

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