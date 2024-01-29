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"إسرائيل" تعلن إلغاء لقاءات مقررة بين المفوض العام لـ"أونروا" ومسؤولين في الخارجية

الإثنين 29 يناير 2024 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن إلغاء لقاءات مقررة بين المفوض العام لـ"أونروا" ومسؤولين في الخارجية



القدس المحتلة/سما/

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، "موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الماضي".


وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه ألغى لقاءات كانت مقررة الأربعاء بين المفوض العام للأونروا ومسؤولين في الخارجية، داعيًا مفوض الوكالة فيليب لازاريني إلى استخلاص الدروس والاستقالة فورا.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، فصل 9 أشخاص من العاملين في "أونروا"، بعد التحقيق في ضلوعهم بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد غوتيريش في بيان رسمي أن "الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات الخطيرة للغاية الموجهة ضد العديد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتم على الفور تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية ئلتابع للأمم المتحدة".


وأشار إلى أنه "من بين الأشخاص الـ12 المتورطين، تم التعرف على 9 منهم على الفور وإنهاء خدمتهم من قبل المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني؛ وتأكدت وفاة أحدهما، بينما جاري توضيح هوية الاثنين الآخرين".


وأعلنت عدة دول غربية، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، تعليق تمويلها لـ"أونروا" إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

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