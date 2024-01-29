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خانيونس: توقف قسم الجراحة بمستشفى "الأمل" لنفاد الأكسجين

الإثنين 29 يناير 2024 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
خانيونس: توقف قسم الجراحة بمستشفى "الأمل" لنفاد الأكسجين



خانيونس/سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، توقف قسم الجراحة في مستشفى "الأمل" بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد مخزون الأكسجين، جراء محاصرته من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت الجمعية في بيان، إن "قسم الجراحة في مستشفى الأمل توقف عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد مخزون الأكسجين".

وأضافت أن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تواصل استهداف وحصار المستشفى لليوم الثامن على التوالي، وسط استمرار القصف واطلاق نار في محيط المستشفى".

وتابعت: "تعامل المستشفى مع ثلاثة شهداء وأربع إصابات حتى اللحظة من النازحين، وما يزال عدد من الإصابات والشهداء في محيط المستشفى وتعجز طواقمنا عن الوصول إليهم".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف كل من يتحرك في محيط مستشفى الأمل.

ولفتت إلى نزوح الكثير من العائلات باتجاه مقر الجمعية ومستشفى الأمل بسبب تهديدات القوات الإسرائيلية، صباح الاثنين بأوامر إخلاء للقاطنين في محيط المستشفى وحي الأمل غربي خانيونس.

ومن ناحية أخرى، ذكر البيان، أن القوات الإسرائيلية ما زالت تواصل حصار مقره بمدينة خانيونس وقصفه بقذائف الدبابات.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد "26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

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