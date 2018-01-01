"بالطو القسام".. أناقة مقاتل بخانيونس تثير تفاعلا (شاهد)

غزة/سما/

أثار ظهور أحد مقاتلي القسام، خلال التصدي لتوغل دبابات الاحتلال، في مناطق غرب خانيونس، وهو يرتدي معطفا طويلا "بالطو"، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وبثت القسام، لقطات لمقاتلي خلال التصدي لوغل الاحتلال غرب خانيونس، فيما ظهر أحد المقاتلين، وهو يهاجم إحدى الدبابات وهو يرتدي "بالطو"، ويحمل بيده قاذفا مضادا للدروع.



وقال نشطاء تعليقا على المشهد:





وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 26637 شهيدا، و65387 مصابا بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.



يأتي ذلك فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لتوغلات الاحتلال الإسرائيلي على كافة محاور القتال في قطاع غزة، مكبدة جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الآليات والأرواح.



وأقر جيش الاحتلال بارتفاع عدد قتلاه إلى 557 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 226 قتيلا منذ بدء التوغل البري في الـ27 من الشهر ذاته.