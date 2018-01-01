سرايا القدس: استهدفنا مجموعة من قناصة الاحتلال بأحد المنازل غرب خانيونس

غزة / سما/

أعلنت سرايا القدس اليوم الاثنين، استهداف مجموعة من قناصة الاحتلال المتحصنين في أحد المنازل بحي الأمل غرب مدينة خانيونس بصاروخ موجه.

وقالت إن مقاوميها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم بمدينة خانيونس.

وكان نسف جيش الاحتلال مربعا سكنيا وسط خانيونس، وطالب سكان المناطق الغربية لمدينة غزة بإخلائها فوراً والتوجه نحو دير البلح وسط القطاع.

فيما قصفت مدفعية إسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقالت طواقم الهلال الأحمر إن رفح استقبلت مليونونصف مليون نازح، والمواطنون يقطنون الشارع لاكتظاظ مراكز الإيواء.

وأضافت أن القصف المستمر وإطلاق النار يجعلان النزوح من خانيونس باتجاه رفح مهمة شاقة.