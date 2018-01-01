  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سورية: عدوان إسرائيلي على محيط السيدة زينب

الإثنين 29 يناير 2024 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
سورية: عدوان إسرائيلي على محيط السيدة زينب



القدس المحتلة / سما/

سمع دوي انفجارات تزامنا مع غارات نسبت لإسرائيل على محيط مدينة السيدة زينب في ريف العاصمة السورية دمشق؛ اليوم الإثنين.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن اعتداء إسرائيلي بثلاثة صواريخ استهدف مزرعة في محيط السيدة زينب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "انفجارات عنيفة دوت في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف يرجح أنه إسرائيلي استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب التي تعتبر أحد مقرات ميليشيا حزب الله والحرس الثوري الإيراني".

وأضاف أن "الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام حاولت التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية".

وفي 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، قتل 10 من الميليشيات الإيرانية بينهم مستشارون في الحرس الثوري الإيراني نتيجة استهداف إسرائيلي لمبنى في دمشق؛ وفقا للمرصد السوري.

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 3 جنود أميركيين بالأردن وبايدن يتوعد.. حماس: رسالة لواشنطن

قناة عبرية: تل أبيب أبلغت مصر عزمها تنفيذ عملية عسكرية في رفح

كاتب إسرائيلي: مضطرون للموافقة على صفقة لإنهاء الحرب في غزة

مكتب نتنياهو: المحادثات في باريس "بناءة" لكن هناك فجوات

مؤتمر للاستيطان في غزة بمشاركة 12 وزيرا و15 عضو كنيست.. فلسطين: يهدف لـ"تفجير المنطقة"

مسؤول إسرائيلي: السنوار لن ينهي ملف الأسرى في صفقة واحدة حتى يخرج الجيش من غزة

ليبرمان يشن هجوما حادا على مصر ويذكرها بما حدث في سيناء عام 2018

الأخبار الرئيسية

65b7714c42360421d5294e75

معصوبي الأعين وحفاة الأقدام.. مشاهد جديدة لمعتقلين فلسطينيين بحالة مزرية قرب حدود غزة (فيديو)

ليبرمان يشن هجوما حادا على مصر ويذكرها بما حدث في سيناء عام 2018

جيش الاحتلال يزيد من نشاطه العسكري شمال قطاع غزة

اجتماع سري في الرياض لمسؤولي أمن قومي عرب لتنسيق خطط ما بعد الحرب بغزة

إسرائيل تضع 3 شروط للموافقة على زيارة وفد أممي لشمال غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية