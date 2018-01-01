سورية: عدوان إسرائيلي على محيط السيدة زينب

القدس المحتلة / سما/

سمع دوي انفجارات تزامنا مع غارات نسبت لإسرائيل على محيط مدينة السيدة زينب في ريف العاصمة السورية دمشق؛ اليوم الإثنين.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن اعتداء إسرائيلي بثلاثة صواريخ استهدف مزرعة في محيط السيدة زينب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "انفجارات عنيفة دوت في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف يرجح أنه إسرائيلي استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب التي تعتبر أحد مقرات ميليشيا حزب الله والحرس الثوري الإيراني".

وأضاف أن "الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام حاولت التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية".

وفي 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، قتل 10 من الميليشيات الإيرانية بينهم مستشارون في الحرس الثوري الإيراني نتيجة استهداف إسرائيلي لمبنى في دمشق؛ وفقا للمرصد السوري.