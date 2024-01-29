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معصوبي الأعين وحفاة الأقدام.. مشاهد جديدة لمعتقلين فلسطينيين بحالة مزرية قرب حدود غزة (فيديو)

الإثنين 29 يناير 2024 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
معصوبي الأعين وحفاة الأقدام.. مشاهد جديدة لمعتقلين فلسطينيين بحالة مزرية قرب حدود غزة (فيديو)



غزة / سما/

ظهرت مشاهد جديدة لمجموعة من الفلسطينيين المعتقلين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يجلسون على الأرض بحالة مزرية قرب الحدود بين إسرائيل وغزة.

 

وقال التقرير إنه تم رصد المشهد يوم السبت الماضي، ويظهر الإرهاق على بعض الرجال الذين تساقطت رؤوسهم إلى الأمام وتمايلوا أثناء محاولتهم البقاء جاثين. فيما كان أحد المعتقلين يرقد على الأرض قبل أن يصل جندي إسرائيلي لإيقاظه.

وكان الرجال حفاة ويبدو أنهم لا يرتدون سوى مآزر بيضاء للاستعمال مرة واحدة، على الرغم من وصول درجة الحرارة إلى 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت).

وأشارت شبكة "CNN" إلى وجود حافلة في مكان قريب، لكنها امتنعت عن تأكيد متى تم وضع الرجال على متنها، حيث أمر جندي إسرائيلي في مكان الحادث الفريق الصحفي بمغادرة المنطقة في غضون دقائق.

المصدر: CNN 

 

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