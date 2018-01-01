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استشهاد 122 صحفيا منذ بداية العدوان على غزة

الإثنين 29 يناير 2024 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 122 صحفيا منذ بداية العدوان على غزة



غزة / سما/

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن 122 صحفيا استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 115 يوما.

واستشهد الصحفي محمد عطا الله في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والصحفي عصام اللولو الذي ارتقى مع عدد من أفراد أسرته في قصف الاحتلال لمنزله في مدينة غزة.

ونعى الإعلام الرسمي الفلسطيني أحد مؤسسي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الشهيد اللولو. مؤكدا أنه سيتابع جرائم اغتيال الصحفيين في قطاع غزة، الذين بلغ عددهم حتى الآن 122 شهيدا، عبر التوجه إلى المحاكم الدولية، والمنظمات والمؤسسات الأممية والحقوقية الدولية، والمطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

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