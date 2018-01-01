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عملية في حيفا: إصابة خطيرة لجندي دهسا وإطلاق النار على المنفذ

الإثنين 29 يناير 2024 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عملية في حيفا: إصابة خطيرة لجندي دهسا وإطلاق النار على المنفذ



القدس المحتلة / سما/

أصيب جندي بجراح خطيرة من جراء تعرضه لعملية دهس، فيما أطلق آخرون النار على شاب بعد خروجه من المركبة وبحوزته بلطة قرب قاعدة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن منفذ العملية هو شاب، في العشرينيات من عمره، من سكان مدينة طمرة.

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن الحديث يدور عن عملية مزدوجة، حيث قام سائق مركبة بدهس جندي والخروج من المركبة محاولا الطعن وبحوزته بلطة قرب قاعدة سلاح البحرية في حيفا.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للجندي المصاب، وقد عانى جروحا خطيرة في أطراف جسده السفلية؛ فيما لم تعرف حالة الشاب بعد تعرضه لإطلاق نار.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أن "إرهابيا" نفذ عملية دهس قرب قاعدة عسكرية في شمال البلاد، حيث قام بعد ذلك بالخروج من السيارة ومحاولة الاعتداء على جنود بواسطة بلطة.

وأضاف أن جنودا وضابطا أطلقوا النار على المنفذ وجرى "تحييده" في المكان.

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