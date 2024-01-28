الطقس: أجواء ماطرة وشديدة البرودة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، اليوم الاثنين، لذا يكون الجو ماطرا وبارداً الى شديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة وماطراً والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وغدا الثلاثاء، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا على فترات وشديد البرودة، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا خاصة على المناطق الشمالية والوسطى ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ ساعة والبحر مائجا.

والاربعاء، يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا وبارداً الى شديد البرودة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

والخميس المقبل، يتراجع تأثير المنخفض الجوي على البلاد خلال ساعات النهار، لذا يكون الجو ماطرا على فترات وبارداً الى شديد البرودة، وخلال ساعات الليل تعود الامطار لتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.