  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء ماطرة وشديدة البرودة

الإثنين 29 يناير 2024 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء ماطرة وشديدة البرودة



رام الله/سما/
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، اليوم الاثنين، لذا يكون الجو ماطرا وبارداً الى شديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة وماطراً والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وغدا الثلاثاء، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا على فترات وشديد البرودة، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا خاصة على المناطق الشمالية والوسطى ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ ساعة والبحر مائجا.

والاربعاء، يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا وبارداً الى شديد البرودة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

 
والخميس المقبل، يتراجع تأثير المنخفض الجوي على البلاد خلال ساعات النهار، لذا يكون الجو ماطرا على فترات وبارداً الى شديد البرودة، وخلال ساعات الليل تعود الامطار لتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 3 جنود أميركيين بالأردن وبايدن يتوعد.. حماس: رسالة لواشنطن

هل تفهم حماس ذلك وتتفهّمه حقًّا؟..

قناة عبرية: تل أبيب أبلغت مصر عزمها تنفيذ عملية عسكرية في رفح

كاتب إسرائيلي: مضطرون للموافقة على صفقة لإنهاء الحرب في غزة

مكتب نتنياهو: المحادثات في باريس "بناءة" لكن هناك فجوات

مؤتمر للاستيطان في غزة بمشاركة 12 وزيرا و15 عضو كنيست.. فلسطين: يهدف لـ"تفجير المنطقة"

مسؤول إسرائيلي: السنوار لن ينهي ملف الأسرى في صفقة واحدة حتى يخرج الجيش من غزة

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يزيد من نشاطه العسكري شمال قطاع غزة

اجتماع سري في الرياض لمسؤولي أمن قومي عرب لتنسيق خطط ما بعد الحرب بغزة

20240129073238

في اليوم الـ 115 من العدوان : شهداء وإصابات ومعارك متواصلة في خانيونس

مصادر فلسطينية: مصر أبلغت الفصائل قرارها منع الاحتلال من اجتياح رفح

photo_2024-01-28_20-38-47

مؤتمر للاستيطان في غزة بمشاركة 12 وزيرا و15 عضو كنيست.. فلسطين: يهدف لـ"تفجير المنطقة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية