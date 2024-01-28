في اليوم الـ 115 من العدوان : شهداء وإصابات ومعارك متواصلة في خانيونس

غزة/سما/

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الإثنين، يومها الـ 115، في وقت كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة وسط القطاع، بينما واصلت المدفعية قصفها المدفعي للمربعات السكنية في محافظة خانيونس ومدينة غزة.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات من الجيش الإسرائيلي في محاور عدة خاصة في مدينة غزة، بينما تسهد مدنية خانيونس معارك ضارية لصد القوات المتوغلة.

وتركز القصف المدفعي على حي الزيتون في مدينة غزة، وسمع دوي انفجارات في مدينة غزة والمنطقة الوسطى وغرب مخيم النصيرات، وحي الأمل غرب خانيونس، خيام النازحين بشاطئ مدينة رفح.

إلى جانب الغارات والقصف المدفعي، واصلت المسيرات الإسرائيلية وفرق القناصة باستهداف المدنيين بعمليات قنص وإطلاق نار عشوائي وقصف مدفعي، خصوصا في مدينة خانيونس، التي يعيش فيها الفلسطينيون موجة نزوح أخرى.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى أكثر 26 ألف شهيد ونحو 64 ألف مصاب وآلاف المفقودين معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة.