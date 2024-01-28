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الأردن يدين الهجوم الذي استهدف موقعا أمريكيا متقدما على الحدود مع سوريا

الأحد 28 يناير 2024 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين الهجوم الذي استهدف موقعا أمريكيا متقدما على الحدود مع سوريا



عمان/سما/

أدانت السلطات الأردنية مساء يوم الأحد، "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح آخرين من القوات الأمريكية ية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الردنية الرسمية "بترا" مساء اليوم.

وأعرب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند مبيضين عن تعازي الأردن للولايات المتحدة بضحايا الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء.

وقال المبيضين إن الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف نشامى القوات المسلحة.

وأكد المبيضين أن الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة.

وكان الأردن أعلن سابقا أنه يتعاون مع شركائه لتأمين الحدود، وطلب من الولايات المتحدة ودول صديقة أخرى تزويده أنظمة عسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها.

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