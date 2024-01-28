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جندي إسرائيلي يعتدي بضرب وحشي على طفل في الخليل (شاهد)

الأحد 28 يناير 2024 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
جندي إسرائيلي يعتدي بضرب وحشي على طفل في الخليل (شاهد)



الخليل/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لاعتداء وحشي من أحد جنود الاحتلال على طفل في مدينة الخليل.

وتظهر اللقطات الطفل يقفل بجانب منزله، قبل أن يأتي جندي للاحتلال، ويبدأ بالاعتداء عليه بالضرب على أنحاء جسده، بالرغم من صغر سنه. 

ورغم محاولة الطفل حماية نفسه، فإن الجندي واصل الاعتداء عليه وضربه.

يشار إلى أن الاحتلال يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة، بالتوازي مع العدوان الجاري على قطاع غزة. 

وتعمد قوات الاحتلال إلى تنفيذ عمليات اغتيال ومداهمات، وتخريب للبنية التحتية، في كافة أنحاء الضفة الغربية.

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