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سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مركّزة

الأحد 28 يناير 2024 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مركّزة



غزة/سما/

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة، بتوقيت "تاسعة البهاء".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في التوقيت نفسه، أنّ صفارات الإنذار دوّت في مدينة عسقلان المحتلة وجنوبها، ومستوطنات غلاف غزة.

وكانت سرايا القدس، قد أفادت بعد ظهر اليوم الأحد، خوضها اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم بحي الأمل والمعسكر وعبسان الكبيرة في خان يونس.

وأعلنت أنّها استهدفت 3 آليات عسكرية لجيش الاحتلال بقذائف الـ (RPG) في حي الأمل وجورة العقاد، غرب مدينة خان يونس.

كذلك، استهدفت السرايا، جنود الاحتلال وآلياته في منطقة تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة، بقذائف "الهاون".

ونشرت مقطع فيديو بعنوان "عبواتنا.. براكينٌ بأجسادكم تتضرم"، يظهر تصنيع المقاومين العبوات الناسفة التي تستهدف القوات الإسرائيلية أثناء المعارك الدائرة في القطاع.

#سرايا القدس

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