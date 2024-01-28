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كتلة "عربية" في الكنيست تقدم اقتراحا لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو

الأحد 28 يناير 2024 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتلة "عربية" في الكنيست تقدم اقتراحا لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

أعلنت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أنها ستقدم، الإثنين، اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، يدعو لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقالت الكتلة، في بيان، الأحد، إنها "ستقدم، غدا الإثنين 29 يناير، اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة" يدعو لإنهاء الحرب، وإبرام صفقة تبادل أسرى وإطلاق مسار سياسي نحو عملية سلام.

وجاء في المقترح: "حكومة الحرب تجلب دمارا يؤدي الى سفك دماء آلاف القتلى من الإسرائيليين والفلسطينيين، فيما ترفض الحكومة وضع أي أفقٍ سياسي لاتفاقية السلام، لأنها تخوض معركة بقاء سياسي، مرهون بمواصلة الحرب في غزة"، بحسب البيان.

و شدد البيان، على أن مطلب الكتلة "إنهاء الحرب فورًا".

وورد في الاقتراح أيضا: "حكومة نتنياهو تمنع التوصل إلى أي اتفاق لإعادة الرهائن والمحتجزين ضمن عملية تبادل الأسرى، لأن استمرار الحرب يساهم في بقائها، فيما أن الثمن هو حياة الرهائن وحياة الشعبين".

وشدد الاقتراح، على أنه "لا بديل عن إنهاء الحرب لإطلاق مسار سياسي جدي يفضي إلى إبرام عملية سلام عادل".

وتتطلب عملية سحب الثقة تصويت أغلبية 61 على الأقل من أعضاء الكنيست على الاقتراح.

ويحظى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو بأغلبية 64 مقعدا داخل الكنيست، ما يجعل من الصعوبة تمرير المقترح.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

وبوتيرة متكررة، تشهد إسرائيل تحركات سياسية مطالبة بتغيير حكومة بنيامين نتنياهو لـ "فشلها في إدارة الحرب على غزة"، سواء بالدعوة لانتخابات مبكرة أو حجب الثقة عن حكومة الائتلاف اليمينية الحالية التي تواجه احتمالات التصدع جراء الخلافات داخلها.

والجمعة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مسؤولين أمنيين ومدنيين إسرائيليين سابقين، دعوا في رسالة مفتوحة إلى عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب "الفشل" في الحرب على غزة.

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