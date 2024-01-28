بعد إغلاق "كرم أبو سالم"... متظاهرون يتجهون نحو معبر "نيتسانا"

غزة/سما/

توافد متظاهرون إسرائيليون، اليوم الأحد، نحو معبر نيتسانا "العوجة" الحدودي مع مصر، رفضا لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه في أعقاب الحصار المفروض على معبر كرم أبو سالم، وتحويل منطقته إلى منطقة عسكرية مغلقة، بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية بالوصول إلى معبر نيتسانا "العوجة".

בעקבות ההפגנות והחסימות בכרם שלום, החלו משאיות הסיוע ההומניטרי להגיע למעבר ניצנה. המפגינים נגד העברת הסיוע החלו להגיע גם למעבר זה@Itsik_zuarets

צילום: עשהאל מרדכי pic.twitter.com/5cPyyzkbo3 — כאן חדשות (@kann_news) January 28, 2024

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه في أعقاب إغلاق معبر كرم أبو سالم، فإن المتظاهرين الإسرائيليين بدأوا في التوافد نحو معبر العوجة للتعبير عن رفضهم لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإعلان قيادة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأحد، منطقة معبر كرم أبو سالم الحدودية مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، وأوضح الجيش الإسرائيلي بأن قراره جاء في محاولة منع تنظيم التظاهرات اليومية لذوي الرهائن المحتجزين في غزة، والتي تمنع دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع.

وأشارت "القناة 13" الإسرائيلية إلى أن التظاهرات التي قام بها مئات الإسرائيليين في الأيام الماضية، عند المعبر أدت إلى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وصوتت الحكومة الإسرائيلية في جلستها، شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على إعادة فتح المعبر أمام دخول المساعدات إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية وفق تعبير المنظمات الدولية.



وأفادت "القناة الـ 12" الإسرائيلية، أمس السبت، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد أطلق تحذيراته المتكررة من انخفاض المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة، بعدما تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام معبر كرم أبو سالم رفضا لدخول تلك المساعدات إلى القطاع.