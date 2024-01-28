  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: تحقيق الأهداف في حرب غزة سيستغرق أشهرا كما حدث مع أمريكا في الموصل

الأحد 28 يناير 2024 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: تحقيق الأهداف في حرب غزة سيستغرق أشهرا كما حدث مع أمريكا في الموصل



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "الحرب في قطاع غزة تتقدم بشكل أفضل من المتوقع".


وقال نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "تحقيق الأهداف في الحرب سيستغرق أشهرا عدة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة استغرقت 9 أشهر لتدمير القوى المتطرفة في الموصل"، في إشارة إلى المدينة العراقية التي ظلت لفترة تحت سيطرة تنظيم "داعش".


وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الموصل أصغر من غزة ولم تكن بها أنفاق البنية التحتية للإرهاب".

 
وأضاف نتنياهو: "بالنسبة لأي اتفاق مستقبلي محتمل، يجب أن يكون للفلسطينيين القدرة على حكم أنفسهم، لكن دون أي قدرة على تهديد إسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

"جرأة الطلب صدمته".. صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل رفض الرئيس الإماراتي طلبا من نتنياهو

هل تفهم حماس ذلك وتتفهّمه حقًّا؟..

أولمرت يشن هجوماً عنيفاً على نتنياهو وأعضاء حكومته

قناة عبرية: تل أبيب أبلغت مصر عزمها تنفيذ عملية عسكرية في رفح

إسرائيل تستعد لغزو جنوب لبنان ودولة عربية تقدّم معلومات استخباراتية لحزب الله

هاجم قطر.. نتنياهو: "ملزمون بتحقيق أهداف الحرب ولن يوقفنا أحد"

سموتريتش: ستكون هناك حكومة عسكرية في غزة مسؤولة عن القضايا المدنية

الأخبار الرئيسية

photo_2024-01-28_17-58-58

مقتل 3 جنود أميركيين بالأردن.. وبايدن يتوعد

كاتب إسرائيلي: مضطرون للموافقة على صفقة لإنهاء الحرب في غزة

تقرير: إدارة بايدن تناقش إيقاف شحنات أسلحة لـ"إسرائيل".. البيت الأبيض: لا تغيير في سياستنا

جيش الاحتلال يعلن "كرم أبو سالم" منطقة عسكرية مغلقة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين غرب خانيونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية