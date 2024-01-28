نتنياهو: تحقيق الأهداف في حرب غزة سيستغرق أشهرا كما حدث مع أمريكا في الموصل

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "الحرب في قطاع غزة تتقدم بشكل أفضل من المتوقع".



وقال نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "تحقيق الأهداف في الحرب سيستغرق أشهرا عدة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة استغرقت 9 أشهر لتدمير القوى المتطرفة في الموصل"، في إشارة إلى المدينة العراقية التي ظلت لفترة تحت سيطرة تنظيم "داعش".



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الموصل أصغر من غزة ولم تكن بها أنفاق البنية التحتية للإرهاب".



وأضاف نتنياهو: "بالنسبة لأي اتفاق مستقبلي محتمل، يجب أن يكون للفلسطينيين القدرة على حكم أنفسهم، لكن دون أي قدرة على تهديد إسرائيل".