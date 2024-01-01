  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: رسالة للإدارة الأمريكية

مقتل 3 جنود أميركيين بالأردن.. وبايدن يتوعد

الأحد 28 يناير 2024 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 3 جنود أميركيين بالأردن.. وبايدن يتوعد



واشنطن/سما/

أعلن الجيش الأميركي الأحد مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في شمال شرق الأردن.


وهذه المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون في هجمات على مصالح أمريكية منذ بدء الحرب على غزة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان "في 28 كانون الثاني/يناير، قُتل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي وأصيب 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه (بطائرة مسيّرة) استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أنه من المحتمل ارتفاع الإصابات بهجوم على عسكريين أمريكيين بالأردن مع وضع 34 تحت الملاحظة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية لرويترز أن الهجوم الذي استهدف عسكريين أمريكيين لم يقع على الأرض الأردنية.

فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله أن "الهجوم وقع ليلا في البرج 22 وهو موقع صغير في الأردن بالقرب من الحدود السورية.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أن مقتل 3 أميركيين تم بهجوم مسيّرة على قوات أميركية في شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا.

كما قال "الهجمات على قاعدتنا في الأردن تمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".

وتابع "ما حدث بالأردن تصعيد كبير"، متوعداً بمهاجمة كل المسؤولين عن مهاجمة قواته بالقاعدة الأميركية داخل الأردن.

وفي سياق متصل، قال القيادي في حركة حماس د. سامي أبو زهري في تصريح صحفي، إن مقتل ثلاثة من الجنود الأمريكيين هي رسالة للإدارة الأمريكية بأنه مالم يتوقف قتل الأبرياء في غزة فان عليها أن تكون في مواجهة الأمة جميعاً.

وأضاف: "أن استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة كفيل بتفجير كل الأوضاع في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

"جرأة الطلب صدمته".. صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل رفض الرئيس الإماراتي طلبا من نتنياهو

هل تفهم حماس ذلك وتتفهّمه حقًّا؟..

أولمرت يشن هجوماً عنيفاً على نتنياهو وأعضاء حكومته

قناة عبرية: تل أبيب أبلغت مصر عزمها تنفيذ عملية عسكرية في رفح

إسرائيل تستعد لغزو جنوب لبنان ودولة عربية تقدّم معلومات استخباراتية لحزب الله

هاجم قطر.. نتنياهو: "ملزمون بتحقيق أهداف الحرب ولن يوقفنا أحد"

سموتريتش: ستكون هناك حكومة عسكرية في غزة مسؤولة عن القضايا المدنية

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي: مضطرون للموافقة على صفقة لإنهاء الحرب في غزة

إدارة بايدن تناقش إيقاف شحنات أسلحة لـ"إسرائيل".. البيت الأبيض: لا تغيير في سياستنا

جيش الاحتلال يعلن "كرم أبو سالم" منطقة عسكرية مغلقة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين غرب خانيونس

قناة عبرية: تل أبيب أبلغت مصر عزمها تنفيذ عملية عسكرية في رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية