الاحتلال يعترف بإصابة 8 جنود في معارك غزة خلال 24 ساعة.. والمقاومة تستهدف دبابات إسرائيلية

غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال، الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2024، عن تسجيل 8 إصابات جديدة في صفوفه خلال الساعات الـ24 الماضية، خلال المعارك العنيفة في قطاع غزة، فيما استهدفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دبابات إسرائيلية في خان يونس.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن 397 ضابطاً وجندياً ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك قطاع غزة، وإن جروح 39 منهم خطيرة.

ويرتفع إجمالي عدد المصابين منذ بدء حرب غزة إلى 2765 ضابطاً وجندياً، بينهم 1273 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري.

يشار إلى أن عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء معركة طوفان الأقصى، تجاوز حاجز 530 ضابطاً وجندياً.

يأتي ذلك، فيما واصلت المقاومة الفلسطينية الاشتباك مع قوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

استهدف دبابات وآليات للاحتلال

إذ أعلنت كتائب القسام، الأحد، أنها استهدفت " 4 دبابات من نوع (ميركافا) بقذائف (الياسين 105) في منطقتي جورة العقاد وحي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

ونشرت كتائب مشاهد من قصفها بقذائف الهاون قوات الاحتلال الراجلة بمحاور التقدم في المنطقة الوسطى.

من جهتها قالت "سرايا القدس" في تصريح صحفي على منصة "تليغرام"، إنها "تخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو" بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

وفي بيانات منفصلة أعلنت سرايا القدس ما يلي:

14:50 سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف الـ (RPG) في حي الأمل وجورة العقاد غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



16:18 سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.



16:30 سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة والمناسبة في محاور التقدم بحي الامل والمعسكر وعبسان الكبيرة في خانيونس.



16:48 سرايا القدس: فجرنا دبابة "ميركافا" صهيونية بعبوة برميلية شديدة الانفجار في محور التقدم بمنطقة حي الأمل غرب خانيونس.





أما كتائب المقاومة الوطنية "قوات الشهيد عمر القاسم"، فقالت في بيان، إنها قصفت قوات الاحتلال في محاور التوغل بقطاع غزة بقذائف الهاون.

وفيما أعلنت "كتائب المجاهدين" أنها قصفت قاعدة الطيران في مستوطنة "رعيم" بعدد من الصواريخ، ذكرت مصادر محلية أن صفارات الإنذار دوّت بمحيط كيسوفيم في غلاف غزة.

كما نشرت مشاهد من إسقاط مجاهديها طائرة صهيونية مسيرة من نوع Evo Max 4T في جنوب غزة بالسلاح المناسب.

مجازر جديدة

وفي وقت سابقٍ الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 26 ألفاً و422 شهيداً، و65 ألفاً و87 مصاباً، فيما تشهد مناطق متفرقة من القطاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال.



وزارة الصحة قالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرةً ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيداً و290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".