جيش الاحتلال يعلن "كرم أبو سالم" منطقة عسكرية مغلقة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإعلان قيادة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، منطقة معبر كرم أبو سالم الحدودية مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.



وأوضح الجيش الإسرائيلي بأن قراره جاء في محاولة منع تنظيم التظاهرات اليومية لذوي الرهائن المحتجزين في غزة، والتي تمنع دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع.



وأشارت "القناة 13" الإسرائيلية إلى أن التظاهرات التي قام بها مئات الإسرائيليين في الأيام الماضية، عند المعبر أدت إلى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وصوتت الحكومة الإسرائيلية في جلستها، شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على إعادة فتح المعبر أمام دخول المساعدات إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية وفق تعبير المنظمات الدولية.

وأفادت "القناة الـ 12" الإسرائيلية، أمس السبت، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد أطلق تحذيراته المتكررة من انخفاض المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة، بعدما تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام معبر كرم أبو سالم رفضا لدخول تلك المساعدات إلى القطاع.



ونقلت صحيفة "هآرتس" عن أحد المتظاهرين قوله: "سمعت عن التظاهرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. لا نساعد العدو في زمن الحرب، وسكان غزة الآن هم جزء من العدو".

وردد المتظاهرون شعارات ضد مرور الشاحنات، من قبيل "قوات كبيرة تسمح بمرور شاحنات مساعدات إلى حماس".

وعقّبت حركة "الأمر 9" التي تنظم هذه الاحتجاجات، بأنها عازمة على مواصلة منع دخول المساعدات، "دون أي استخدام للعنف ضد عناصر الأمن. لن تمر أي مساعدة قبل إعادة المخطوفين"، في إشارة الى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

في غضون ذلك، توجه وزير الشتات في حكومة الاحتلال عميحاي شيكلي وثلاثة أعضاء كنيست آخرين من حزب "الليكود"، هم موشيه سعدة، ودان إيلوز، وبوعاز بيسموط، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، مطالبين "بوقف فوري لإدخال المساعدات إلى حماس وأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في القطاع" وتحويلها "فقط إلى جهات دولية تثق إسرائيل فيها".



واعتبروا أنه "طالما بقيت حماس هي من توزّع المساعدات على السكان، فإنها ستبقى فعلياً صاحبة السيادة في غزة. يجب على دولة إسرائيل التحكّم بتوزيع المساعدات من أجل تحييد سيادة حماس في القطاع".