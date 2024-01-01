شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين غرب خانيونس

غزة/سمام

استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، إثر قصف من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين النازحين وإصابة العشرات بجروح، بعد قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين خلال انتظارهم دخول المساعدات إثر استهداف الجيش الإسرائيلي دوار الكويت في مدينة غزة، وأصيب عدد آخر في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونشب حريق كبير بفعل القصف المدفعي الإسرائيلي محيط أبراج القلعة في منطقة قيزان رشوان جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية في الحي الجنوبي لمخيم لخان يونس.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و290 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضي، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا.