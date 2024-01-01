6330 حالة اعتقال منذ 7أكتوبر وارتفاع عدد المعتقلات إداريًا إلى 11

رام الله/سما/

قال نادي الأسير، إن الاحتلال اعتقل نحو 6330 مواطنا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.

وأفاد نادي الأسير، في بيان صحفي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، (22) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من قلقيلية، وطفل جريح من جنين، وأب وأبناؤه الأربعة من الخليل.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: جنين، والخليل، ونابلس، وبيت لحم، ورام الله، والقدس، إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال، والمركبات.

وأشار إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

وقال نادي الأسير، إنّه وفي إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ، ارتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، إلى (11) أسيرة، من بين نحو 90 يقبعن في سجن (الدامون)، أكثر من 50 من قطاع غزة، يواصل الاحتلال فرض جريمة الإخفاء القسري بحقهنّ.

وأضاف نادي الأسير في بيان له اليوم الأحد، أنّ الاحتلال أصدر مؤخرًا أمر اعتقال إداري بحقّ المحامية والحقوقية ديالا عايش من مدينة البيرة، لمدة أربعة أشهر، بعد أن اعتقلها في السابع من الشهر الجاري من أمام حاجز (الكونتينر) العسكري شمال بيت لحم، وتعرضت لظروف اعتقال قاسية وعملية تنكيل، عدا عن احتجازها في ظروف صعبة في زنازين سجن (هشارون).

وأشار إلى أنّ أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال هي الأعلى منذ انتفاضة عام 1987، حيث بلغ عددهم حتى نهاية شهر كانون الأول المنصرم (3291) معتقلا إداريّا والأعداد في ارتفاع مستمر، ليكون عددهم أعلى من عدد الأسرى المحكومين، وكذلك الموقوفين رهنًا للمحاكمة.

يذكر أنّ الاحتلال وبعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أصدر ما يزيد على (3000) أمر اعتقال إداريّ، شملت كافة الفئات، بما فيها النساء والأطفال وكبار السّن، إضافة إلى المئات من الأسرى السابقين الذين تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة.