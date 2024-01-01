  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موقع أوروبي: ما يحدث في العالم يمكن اعتباره شرارة حرب عالمية ثالثة

الأحد 28 يناير 2024 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع أوروبي: ما يحدث في العالم يمكن اعتباره شرارة حرب عالمية ثالثة



وكالات/سما/

ذكر موقع "iDNES" التشيكي أن وضع السياسة الخارجية في ظل الصراعات الحالية يمكن اعتباره من علامات اندلاع الحرب العالمية الثالثة.


وأوضح الموقع نقلا عن الخبير بالجامعة الأنغلو أمريكية في براغ جورج هايز، أن "وضع السياسة الخارجية الحالي، يظهر علامات اندلاع الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف الخبير: "هل بدأت الحرب العالمية الثالثة بالفعل؟.. إذا أخذنا في الاعتبار الصراعات الحالية منخفضة الحدة، فربما يكون الأمر كذلك".

وأشار الخبير بأن "المجتمع العالمي حاليا يشهد صراعات في العديد من الأماكن، مثل تايوان وأوكرانيا وغزة وأماكن أخرى، وهذا يمكن اعتباره من علامات اندلاع حرب عالمية ثالثة".

هذا وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق، إن الرئيس الحالي جو بايدن قد يشعل حربا عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية.

كما حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف من خطر استراتيجية التصعيد التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلف "الناتو" في الأزمة الأوكرانية.

الأكثر قراءة اليوم

"جرأة الطلب صدمته".. صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل رفض الرئيس الإماراتي طلبا من نتنياهو

"فايننشيال تايمز": بريطانيا تقترح خطة من 5 نقاط لإنهاء حرب غزة!

نيويورك تايمز: كيف يحاول القادة والدبلوماسيون إنهاء حرب غزة؟

هل تفهم حماس ذلك وتتفهّمه حقًّا؟..

أولمرت يشن هجوماً عنيفاً على نتنياهو وأعضاء حكومته

صورة: "كتائب القسام" توجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين

هاجم قطر.. نتنياهو: "ملزمون بتحقيق أهداف الحرب ولن يوقفنا أحد"

الأخبار الرئيسية

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين غرب خانيونس

قناة عبرية: تل أبيب أبلغت مصر عزمها تنفيذ عملية عسكرية في رفح

يديعوت: الجيش الإسرائيلي يواجه مقاومة شديدة في خانيونس

مسؤول إسرائيلي: السنوار لن ينهي ملف الأسرى في صفقة واحدة حتى يخرج الجيش من غزة

إسرائيليون يخشون تبعات المحكمة الدولية: رائحة نتنة ستلازم تل أبيب بعد قرار لاهاي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية