  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مصادر إسرائيلية تنفي تقارير عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى

الأحد 28 يناير 2024 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر إسرائيلية تنفي تقارير عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى



القدس المحتلة/سما/

نفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية ما تناقلته صحف أمريكية عن إحراز تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".


وقالت المصادر الإسرائيلية لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن ما "نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن تهيئة الظروف لصفقة تبادل إضافية، بعيد كل البعد عن الواقع".

ونقل موقع "واينت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تقرير الصحيفة "قد يعكس تفكيرا بالتمني من جانب الأمريكيين، أو محاولة لخلق مظهر الصفقة. أتمنى لو كان ذلك صحيحا، لكنه للأسف ليس كذلك".

وحسب المسؤولين، فإنه لا علم لإسرائيل بأي مرونة في موقف "حماس"، التي تواصل الإصرار على وقف الأعمال العدائية كشرط للتوصل إلى اتفاق، والتي "قد شددت مواقفها".

في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول رئيس "الموساد" ديفيد برنياع ورئيس "الشاباك" رونين بار إلى باريس اليوم الأحد للمشاركة في "قمة" حول صفقة الرهائن الجديدة.

ومن المقرر أن يجتمعا هناك مع رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقرير لها أن إسرائيل و"حماس" تقتربان من التوصل إلى اتفاق ترعاه الولايات المتحدة وقطر وغيرهما، حيث سيؤدي الاتفاق إلى وقف القتال لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من مائة مختطف إسرائيلي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

"جرأة الطلب صدمته".. صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل رفض الرئيس الإماراتي طلبا من نتنياهو

مفاوضات غزة: مصر تشكو تخريباً إسرائيلياً متعمداً.. وحماس تجهز مفاجأت للاحتلال بشأن أعداد الأسرى

"فايننشيال تايمز": بريطانيا تقترح خطة من 5 نقاط لإنهاء حرب غزة!

نيويورك تايمز: كيف يحاول القادة والدبلوماسيون إنهاء حرب غزة؟

هل تفهم حماس ذلك وتتفهّمه حقًّا؟..

صورة: "كتائب القسام" توجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين

أولمرت يشن هجوماً عنيفاً على نتنياهو وأعضاء حكومته

الأخبار الرئيسية

إسرائيليون يخشون تبعات المحكمة الدولية: رائحة نتنة ستلازم تل أبيب بعد قرار لاهاي

رئيس لجنة بالكنيست يضع “نظرية خطيرة” حول أحداث الـ7 من أكتوبر الماضي وهجوم “حماس”..

اسلحة حماس

صحيفة أمريكية تكشف مصدراً غير متوقع لأسلحة "حماس"

بعد سحب لواء "غولاني" .. جيش الاحتلال يسحب الكتيبة "7107" من غزة

اونروا

مسؤولون إسرائيليون يهاجمون "الأونروا" ويحذرون نتنياهو وغالانت منها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية