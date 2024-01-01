الصفدي للازاريني: لا غنى عن دور الأونروا في غزة ولا يجب خضوعها لعقوبات جماعية

سما / وكالات /

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ضرورة عدم خضوع الأونروا لعقوبات جماعية واستمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة لها لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة.

وقال نائب رئيس الحكومة الأردنية في اتصال هاتفي مع مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني، اليوم الأحد إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدد الصفدي على ضرورة استمرار توفير المساعدات للوكالة الأممية لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية.

وأكد ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصا أن الوكالة بدأت تحقيقا فوريا في هذه المزاعم.

من جهته، أشار لازاريني إلى أن الوكالة طلبت من مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، وأنهت عقود هؤلاء الموظفين.

وأضاف أن التحقيق سيعمل على إثبات الحقائق، وأن مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين ستساعد الأونروا على تعزيز إطار عملها لضمان التزام جميع موظفيها الكامل بالمبادئ الإنسانية.