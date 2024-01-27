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الخارجية: تعليق تمويل الأونروا ودعم إسرائيل عقوبات جماعية وازدواجية معايير

الأحد 28 يناير 2024 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تعليق تمويل الأونروا ودعم إسرائيل عقوبات جماعية وازدواجية معايير



رام الله/سما/

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار عدد من الدول تعليق تمويلها للاونروا، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاحد، إن هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، خاصة في ظل اعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.

وأضافت أن قرار تلك الدول ازدواجية معايير، حيث تواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل، وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن.

وجددت الخارجية مطالبتها للدول التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه انحيازا للإنسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

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