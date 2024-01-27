  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقارير: هجوم بطائرة مسيرة على منشأة إسرائيلية بالبحر الأبيض المتوسط

الأحد 28 يناير 2024 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقارير: هجوم بطائرة مسيرة على منشأة إسرائيلية بالبحر الأبيض المتوسط



القدس المحتلة / سما/

أفادت تقارير إعلامية، بأن منشأة "زفولون" البحرية الإسرائيلية تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار، حيث اندلع حريق بالقرب من حدود إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط.

يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في غزة يومها 114، وسط تزايد المخاوف من توسع رقعة الحرب.

وقالت اليوم الأحد تقارير إعلامية غربية، إن المفاوضين بملف حرب غزة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، اقتربوا من الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف النار لمدة شهرين مقابل إفراج حماس عن الأسرى لديها. 

في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية لبنانية، بأن دولة عربية حذرت حزب الله من أن إسرائيل ستشن "عملية كبيرة" في لبنان، وذلك عقب مناورات وتدريبات أجراها الجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أجرت القيادة الشمالية مناورات مكثفة لتحسين الاستعداد للعمليات القتالية على الحدود الشمالية.

الأكثر قراءة اليوم

"جرأة الطلب صدمته".. صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل رفض الرئيس الإماراتي طلبا من نتنياهو

"اتصال السنوار بزوج زعيمة احتجاجات إسرائيل".. الشاباك يطلب التحقيق في إخفاق 7 أكتوبر

مفاوضات غزة: مصر تشكو تخريباً إسرائيلياً متعمداً.. وحماس تجهز مفاجأت للاحتلال بشأن أعداد الأسرى

"فايننشيال تايمز": بريطانيا تقترح خطة من 5 نقاط لإنهاء حرب غزة!

نيويورك تايمز: كيف يحاول القادة والدبلوماسيون إنهاء حرب غزة؟

صورة: "كتائب القسام" توجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين

أولمرت يشن هجوماً عنيفاً على نتنياهو وأعضاء حكومته

الأخبار الرئيسية

اونروا

مسؤولون إسرائيليون يهاجمون "الأونروا" ويحذرون نتنياهو وغالانت منها

صحيفة امريكية : صفقة تبادل محتملة مقابل وقف القتال لشهرين

اليوم 114 للعدوان: شهداء بالعشرات واعتقالات واسعة في صفوف النازحين في خانيونس

فقدت 80 % من تمويلها ..دول رئيسية مانحة توقف تمويلها لـ"الأونروا"

photo_2024-01-27_23-36-37

سموتريتش: ستكون هناك حكومة عسكرية في غزة مسؤولة عن القضايا المدنية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية