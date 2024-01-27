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جنوب لبنان: قصف متبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي

الأحد 28 يناير 2024 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنوب لبنان: قصف متبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما/

تجدد، تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، الأحد، على مواقع عسكرية إسرائيلية وبلدات لبنانية عدة قريبة من الحدود.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، أطراف بلدتي طير حرفا ومجدل زون جنوبي لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام الحدودي وحققوا إصابات مباشرة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، السبت، طائرة مسيرة أطلقت من لبنان قبل عبورها إلى أجواء إسرائيل، وأدى ذلك إلى تفعيل صافرات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الأعلى.

يأتي ذلك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، إجراء تدريبات عسكرية لرفع جاهزيته على الحدود مع لبنان، وذلك مع تواصل القصف المتبادل مع حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية أخرى.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، توترا وتبادلا متقطعا للنيران ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

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