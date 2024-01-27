صحيفة أمريكية: 80% من أنفاق حماس لا تزال سليمة

غزة/سما/

كشفت صحيفة أمريكية أن نحو 80 % من أنفاق حركة المقاومة الإسلامية حماس، لا تزال سليمة ولم يصبها أي تضرر جراء القصف.

وبحسب ما أورد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال فإن إسرائيل تسعى جاهدة لتدمير الأنفاق واتبعت عدة استراتيجيات ولكن “مترو حماس” بقي على حاله بالرغم من مرور أسابيع عديدة على الحرب.

واضافت وول ستريت جورنال: ان فكرة إغراق الأنفاق لم تكن ناجحة بسبب وجود جدران وحواجز داخل الأنفاق عطّلت تدفق المياه وأحيانا أوقفتها بالكامل، ومعظم الأنفاق المدمرة في شمالي قطاع غزة"..

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فوجئ بطول وعمق ونوعية شبكة الأنفاق تحت غزة، وذلك بعد بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.