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صحيفة امريكية : صفقة تبادل محتملة مقابل وقف القتال لشهرين

الأحد 28 يناير 2024 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة امريكية : صفقة تبادل محتملة مقابل وقف القتال لشهرين



القدس المحتلة / سما/

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن إسرائيل وحركة حماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق ترعاه الولايات المتحدة وقطر وغيرها، حيث سيؤدي الاتفاق إلى وقف القتال لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من مائة مختطف إسرائيلي.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن هناك مسودة اتفاق تمت صياغتها بناء على المفاوضات التي جرت بين الطرفين في الأيام العشرة الأخيرة، وسط تفاؤل من الوسطاء.

وذكرت الصحيفة أن هناك بعض الخلافات حول نقاط معينة وسيتم العمل على تقريب وجهات النظر في قمة رؤساء المخابرات المقرر عقدها في باريس.

وأكد مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن، لوكالة "أسوشييتد برس" التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، والذي يفيد بوجود تقدم نحو اتفاق يتوقف بموجبه القتال في غزة لمدة شهرين، مقابل إطلاق سراح أكثر من مائة مختطف.

يأتي هذا النشر فيما يناقش رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، هذا الأسبوع، الخطوط العريضة للاتفاقية التي سيتم طرحها خلال اجتماع يعقد في فرنسا مع رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل.

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